Haftbefehl gegen Jugendlichen nach Schuss auf Zwölfjährigen

Dietingen: Nach einem Schuss auf einen Zwölfjährigen im Kreis Rottweil in Baden-Württemberg ist Haftbefehl gegen einen Jugendlichen erlassen worden. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, steht er unter dringendem Tatverdacht wegen versuchter Tötung. Gegen die gesetzlichen Vertreter des beschuldigten Jugendlichen seien Ermittlungsverfahren wegen waffenrechtlicher Verstöße und wegen des Tatvorwurfs der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet worden, erklärten die Ermittler. Vorgestern Abend war ein Kind in einem Wohnhaus durch einen Schuss am Kopf verletzt worden. Der Zwölfjährige kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2024 18:00 Uhr