Hälfte der Berufstätigen will laut Umfrage weniger arbeiten

Hamburg: Etwa die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland will einer Umfrage zufolge weniger arbeiten. Ein Drittel wäre demnach bereit, für mehr Urlaubstage auf Geld zu verzichten. Das geht aus einer repräsentativen Online-Befragung für das Karrierenetzwerk Xing hervor. Demnach würde nur jeder Zehnte gerne mehr arbeiten. Als Anreize dafür werden Boni, ein höheres Gehalt und zusätzliche Urlaubstage genannt. Im vorigen Jahr lag die Wochenarbeitszeit in Deutschland im Schnitt bei rund 34 Stunden. Zum Vergleich: Europaweit waren es knapp 37 Stunden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2024 07:00 Uhr