Häftlinge der JVA Gablingen waren wohl wochenlang in Spezialzellen

Augsburg: In der umstrittenen Justizvollzugsanstalt Gablingen sollen Häftlinge über drei Wochen am Stück in Spezialzellen eingesperrt worden sein. Das geht aus der Antwort des bayerischen Justizministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion hervor, über die die "Augsburger Allgemeine" berichtet. Demnach ermittelt die Augsburger Staatsanwaltschaft gegen 17 Justizmitarbeiter. Es gibt den Verdacht, dass die Häftlinge in den Sicherheitshafträumen misshandelt wurden. In diese karg ausgestattete Zellen müssen Strafgefangene, wenn sie als suizidgefährdet oder besonders aggressiv gelten. Ab drei Tagen müssen solche Unterbringungen dem Ministerium gemeldet werden - in mindestens zwei Fällen in Gablingen ging es um 24 Tage.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2024 07:00 Uhr