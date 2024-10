Habeck wirbt für Klimaschutzverträge

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck sieht einen breiten Konsens für mehr Klimaschutz. Beim Deutschen Klimatag sagte er, geredet werde in der Wirtschaft zwar über unterschiedliche Geschwindigkeiten - aber nicht mehr über die grundsätzliche Notwendigkeit. Habeck warb für die Klimaschutzverträge, die heute an die ersten 15 Unternehmen übergeben wurden. Mit der milliardenschweren staatlichen Förderung unterstützt die Regierung die Industrie bei der Umstellung auf klimafreundliche Produktion. Habeck erklärte, so wolle man energieintensive Branchen wie zum Beispiel die Stahlindustrie in Deutschland halten. In der ersten Phase stehen knapp 3 Milliarden Euro zur Verfügung. Ausgezahlt wird das Geld erst, wenn tatsächlich CO2 eingespart worden ist.

