Habeck wirbt für Ausbau des Emissionshandels

Baku: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat sich für einen Ausbau des internationalen Emissionshandels ausgesprochen. Mit Blick auf die Weltklimakonferenz in Aserbaidschan, an er ab heute teilnimmt, sagte Habeck, dass die EU sehr gute Erfahrungen mit der CO2-Bepreisung gemacht habe. Es habe sich gezeigt, dass die Emissionen in den Sektoren Energie und Industrie effektiv heruntergegangen sind. Habeck betonte, es handele sich um einen marktorientierten Ansatz. Die Einnahmen könnten für den ökologischen Umbau der Wirtschaft eingesetzt werden. Die UN-Klimakonferenz in Baku geht in die zweite und entscheidende Woche. Wichtigster Streitpunkt ist nach wie vor die Klimafinanzierung. Ärmere Länder fordern von den Industriestaaten deutlich mehr Geld für Klimaschutz und Anpassungsmaßnahmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2024 08:00 Uhr