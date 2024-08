Habeck will Klimaschutz und CO2-Speicherung im Mittelstand fördern

Berlin: Die Bundesregierung hat ein neues Förderprogramm für den Mittelstand in der Industrie aufgelegt. Damit sollen klimafreundlichere Produktionsweisen sowie eine unterirdische Kohlendioxid-Speicherung bis 2030 mit insgesamt rund 3,3 Milliarden Euro unterstützt werden. Für die Förderung kommen Projekte ab einer Größe von 500.000 Euro für kleine und mittlere Unternehmen in Frage und von einer Million Euro für große Firmen. Als Voraussetzung für die Gewährung von Fördergeld gilt laut Wirtschaftsminister Habeck jedoch, dass durch die Neuerungen mindestens 40 Prozent an CO2 eingespart werden und dass die Vorhaben im Inland umgesetzt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2024 18:00 Uhr