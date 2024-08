Habeck will klimafreundliche Projekte im Mittelstand fördern

Berlin: Die Bundesregierung will den Mittelstand in der Industrie mit einem milliardenschweren Förderprogramm zu klimafreundlichen Projekten bewegen. Das Programm soll laut Wirtschaftsminister Habeck bis 2030 laufen. Es umfasst nach derzeitigem Stand insgesamt rund 3,3 Milliarden Euro. Voraussichtlich ab September können Firmen drei Monate lang ihre Projekte einreichen. In einer ersten Säule werden in dem neuen Programm Projekte gefördert, mit denen Unternehmen mindestens 40 Prozent ihrer CO2-Emissionen durch Investitionen oder Forschungsprojekte einsparen wollen. Den Angaben zufolge soll dies etwa die Chemie-, Stahl- oder Glasindustrie ansprechen. Eine zweite Säule zielt auf die Abscheidung, Speicherung und Nutzung von CO2, etwa bei der Kalk- und Zementindustrie. Nach den Worten Habecks ergänzt das neue Programm die bereits bestehenden Klimaschutzverträge. Beide Förderungen könnten nicht zusammen genutzt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.08.2024 14:00 Uhr