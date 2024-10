Habeck will grünen Wasserstoff in großen Mengen aus Indien importieren

Neu-Delhi: Deutschland will langfristig in größeren Mengen grünen Wasserstoff aus Indien importieren. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat beim Besuch deutscher Regierungsmitglieder in Neu-Delhi erklärt, man habe eine entsprechende - Zitat - Kooperationsabsicht mit der indischen Seite vereinbart. Das Land habe aufgrund günstigster Preise für Strom aus Erneuerbaren das Potenzial, global wettbewerbsfähig grünen Wasserstoff herzustellen, so der Grünen-Politiker. Experten gehen davon aus, dass es noch lange dauern wird, bis Wasserstoff zu attraktiven Preisen zur Verfügung steht. Indien will bis 2030 in der Lage sein, fünf Millionen Tonnen Wasserstoff pro Jahr zu poduzieren. Dieser müsste per Schiff nach Deutschland gebracht werden.

