Habeck will Grünen-Kanzlerkandidat werden

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck will die Grünen als Kanzlerkandidat in Neuwahlen führen. Seine Entscheidung wird er nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios noch heute bekannt geben. Ein Bundesparteitag soll dann kommende Woche über die Kandidatur abstimmen. Bekannt war bereits, dass Habeck als Spitzenkandidat in die Bundestagswahlen ziehen wird. Die Kanzlerkandidatur hatte er sich noch offen gehalten. Auch die Linke bereitet sich auf Neuwahlen vor. Ihr Parteivorstand will am Sonntag über die Spitzenkandidaten entscheiden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.11.2024 13:45 Uhr