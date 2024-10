Habeck will Berichtspflichten für Unternehmen abschaffen

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck fordert eine umfangreiche Bürokratie-Entlastung für Unternehmen. Es geht um die sogenannten "Berichtspflichten", die Wirtschaftsverbände häufig kritisieren. Habeck sagte bei einem Unternehmertag in Berlin, man müsse - so wörtlich - die "Kettensäge" anwerfen. Er sprach sich dafür aus, Berichtspflichten ganz abzuschaffen. Habeck hält es für ausreichend, wenn Unternehmen sich an Regeln halten und bei Verstößen Strafen zahlen müssen. Er räumte ein, dass die Grünen und die gesamte Ampel-Regierung für eine Entwicklung hin zu mehr Bürokratie mitverantwortlich seien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2024 17:00 Uhr