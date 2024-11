Habeck will als Kanzlerkandidat die Grünen in den Wahlkampf führen

Berlin: Wirtschaftsminister Habeck will mit einem Appell zur Zuversicht die Grünen als Kanzlerkandidat in den Wahlkampf führen. Nach dem Bruch der Ampel-Koalition könne sich die politische Stimmung im Land sehr schnell verändern, so Habeck in den ARD-Tagesthemen. Im ZDF ergänzte er, gerade weil er beim Heizungsgesetz Fehler eingeräumt und daraus gelernt habe, wolle er weiter machen. Offiziell entscheidet der Grünen-Parteitag in Wiesbaden nächste Woche.

