Habeck weist Spekulationen über Posten in Merz-Regierung zurück

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat Spekulationen über einen Ministerposten in einer möglichen Regierung unter CDU-Kanzlerkandidat Merz zurückgewiesen. Im ZDF sagte der Grünen-Politiker, er rechne mit einem dynamischen Wahlkampf und vielen Verschiebungen. Deswegen sei niemand in der Position, irgendwelche Posten zu verteilen - auch nicht Friedrich Merz. Der CDU-Chef hatte zuvor in der ARD erklärt, Deutschland brauche gerade in der Wirtschaftspolitik einen Politikwechsel. Ob mit Habeck oder ohne ihn, müsse der Grünen-Politiker entscheiden, wenn er noch dabei sei, so Merz. FDP-Chef Lindner wandte sich mit einem Online-Video an Merz und warnte ihn vor einer Annäherung an die Grünen. Wenn sich Merz jetzt offen zeige, dass Habeck Wirtschaftsminister bleiben könne, dann könne das ja ein Zeichen dafür sein, dass es doch nur um eine Form des "Weiter so" gehe. Es brauche aber eine grundlegende Wende, in unserem Land, sagte Lindner.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.12.2024 02:00 Uhr