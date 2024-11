Habeck warnt vor Scheitern der Ampel-Regierung

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat vor einem Scheitern der Ampel-Regierung gewarnt. Wegen der internationalen Lage wäre es der schlechteste Zeitpunkt dafür, sagte er in den Tagesthemen. Er betonte, ohne Haushalt wäre Europas wichtigste Volkswirtschaft über länger Zeit nicht handlungsfähig. Er bot an, einen Teil der Mittel, die nicht als Subventionen für den Bau einer Chipfabrik in Magdeburg gebraucht werden, aus dem Klimafonds in den allgemeinen Haushalt umzuschichten. Jetzt erwarte er pragmatische Schritte von FDP und SPD.

