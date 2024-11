Habeck warnt vor Scheitern der Ampel-Koalition

Berlin: Vizekanzler Habeck hat die Ampelkoalition vor einem Zerbrechen gewarnt. In den "Tagesthemen" im Ersten sagte der Wirtschaftsminister, dies sei der schlechteste Zeitpunkt für ein Scheitern der Regierung. Er verwies auf den Krieg in der Ukraine, die Wahl in den USA und die wirtschaftliche Lage in Deutschland. Wie zuvor der Kanzler mahnte auch Habeck zu Pragmatismus. Finanzminister Lindner betonte am Abend in Düsseldorf, es müsse einen Neustart in der Wirtschaftspolitik geben. Deutschland leiste sich überbordende Regulierung, einen Sozialstaat, der Untätigkeit toleriere, und befinde sich auf einem weltweit einmaligen Sonderweg in der Energie- und Klimapolitik. An Lindners Wirtschaftskonzept hat sich der jüngste Ampelstreit enzündet. Heute soll es weitere Krisengespräche geben - ehe morgen der Koalitionsausschuss mit den Spitzen der Ampel-Regierung tagt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2024 06:00 Uhr