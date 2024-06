Habeck warnt China vor Konsequenzen von Russland-Kurs

Peking: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat die chinesische Regierung aufgefordert, ihre Unterstützung für Russland zu überdenken. Deutsche und europäische Sicherheitsinteressen seien durch den Krieg Russlands in der Ukraine direkt berührt, so Habeck bei einem Treffen mit chinesischen Regierungsvertretern zu Klimafragen. Deutschland würde anders und nicht so hart vorgehen bei der Analyse, wenn China Russland nicht unterstützen würde. Das Verhältnis sei jetzt schon negativ beeinflusst, so Habeck. Mit Blick auf die angedrohten EU-Zölle auf günstige chinesische Elektroautos betonte Habeck, diese seien nicht als Strafzölle zu verstehen, sondern sollten für mehr Wettbewerbsgleichheit sorgen. Sein chinesischer Gesprächspartner Zheng nannte das Vorgehen Europas "nicht akzeptabel".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2024 09:30 Uhr