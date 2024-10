Habeck verteidigt 1.000 Euro für Langzeitarbeitslose

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck verteidigt die 1.000-Euro-Prämie für Langzeitarbeitslose, die wieder einen Job annehmen. Der Grünen-Politiker nannte die geplante Maßnahme praktisch und pragmatisch. Neben den Langzeitarbeitslosen, die einen Arbeitsplatz bekämen, würden auch die Sozialsysteme und die Volkswirtschaft profitieren. Habeck sagte, die 1.000-Euro-Prämie für Langzeitarbeitslose sei ein Vorschlag von Arbeitswissenschaftlern gewesen. An den Plänen hatte es Kritik gegeben, nicht nur aus der Opposition, sondern auch aus allen drei Koalitionsfraktionen. Die Regierung will aber an der Prämie festhalten.

