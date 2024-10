Habeck übergibt erste Klimaschutzverträge

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck übergibt am Vormittag die ersten der sogenannten Klimaschutzverträge. Die Fördergelder umfassen drei Milliarden Euro. Der Staat verpflichtet sich dabei, 15 Jahre lang anfallende Mehrkosten zu übernehmen, wenn beispielsweise ein Stahlwerk auf klimaschonende Energie setzt. In den kommenden Jahren sollen weitere dieser Verträge folgen. Wenn ein energieintensives Unternehmen bei der Produktion mit grünen Strom arbeitet, werden die Produkte teuer und können sich am Markt in der Regel nicht gegen traditionell hergestellte Produkte behaupten. Die Industrie ist für gut ein Fünftel der Treibhausgase in Deutschland verantwortlich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.10.2024 09:45 Uhr