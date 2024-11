Habeck sucht bei Industrie-Hilfen Schulterschluss mit der Union

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat einen Nachtragshaushalt für das ablaufende Jahr vorgeschlagen, um weitere Hilfen für die Industrie zu finanzieren. Konkret schwebt dem Grünen-Politiker ein staatlicher Zuschuss vor, mit dem die Netzentgelte und damit die Stromkosten der Betriebe gesenkt werden könnten. Zur Finanzierung könnten die freigewordenen Milliarden-Subventionen für den verschobenen Bau eines Intel-Chipwerks in Magdeburg genutzt werden, sagte Habeck bei einer Konferenz mit Vertretern von Industrie und IG Metall in seinem Ministerium. Da die rot-grüne Regierung keine Mehrheit im Bundestag hat, werde sie nun das Gespräch mit Union und FDP suchen, so Habeck. Industriepräsident Russwurm drängte bei Strompreissenkungen zur Eile. Man habe keine Zeit zu verlieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2024 13:00 Uhr