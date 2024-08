Habeck stellt neues Förderprogramm für Klimaschutzprojekte vor

Berlin: Die Bundesregierung will dem Mittelstand in der Industrie beim Umbau hin zu klimafreundlicheren Produktionsprozessen helfen. Wie Bundeswirtschaftsminister Habeck mitteilte, werden dafür bis 2030 insgesamt 3,3 Milliarden Euro bereitgestellt. Voraussichtlich ab September können Firmen drei Monate lang ihre Projekte einreichen. Voraussetzung ist, dass durch Neuerungen mindestens 40 Prozent an CO2 eingespart werden. Auch die von Umweltverbänden kritisierte unterirdische Speicherung von Kohlendioxid soll gefördert werden. Habek erklärte, die Regierung habe sich dort auf die unvermeidbaren Emissionen konzentriert. Das neue Förderprogramm ist als Ergänzung zu den sogenannten Klimaschutzverträgen gedacht, bei denen der Staat in energieintensiven Branchen für eine Übergangszeit die Mehrkosten für klimafreundlichere Produktionsweisen übernimmt. Unternehmen können sich nur auf eins der beiden Förderinstrumente bewerben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2024 23:00 Uhr