Habeck spricht in China über Strafzölle für chinesische E-Autos

Peking: Beim seiner China-Reise wird Wirtschaftsminister Habeck mit seinen Gastgebern über die neuen EU-Sonderzölle für chinesische E-Autos sprechen. Die EU-Kommission hat Zölle von bis zu 38 Prozent auf Importe von Elektrofahrzeugen vorgeschlagen, was einen Tiefpunkt der Handelsbeziehungen markiert. Habeck, der sich persönlich gegen die Strafzölle ausgesprochen hatte, sagte, China sei ein unverzichtbarer Partner für die globalen Herausforderungen. Er könne nicht für Brüssel sprechen, hoffe jedoch, dass man zu Lösungen in dem Handelsstreit komme. -Weiteres Thema bei den Gesprächen wird der Klimaschutz sein. Kein anderes Land investiert so viel in grüne Energien, zugleich ist aber auch der Ausstoß von Treibhausgasen nirgends so hoch wie in China.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2024 08:00 Uhr