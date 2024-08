Habeck signalisiert Staatshilfe für Meyer Werft

Köln: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat Staatshilfen für die angeschlagene Meyer Werft angekündigt. Wörtlich sagte der Minister: "Lösungen sind in greifbare Nähe gekommen." Details könne er noch nicht nennen. Die Bundesregierung wolle aber helfen, damit weiter Schiffe an der Küste gebaut würden. Die Meyer Werft in Papenburg sei traditionsreich und leistungsfähig, so Habeck weiter. Als denkbar gilt, dass der Staat vorübergehend die Mehrheit des Familienunternehmens übernimmt. Bundeskanzler Scholz und der niedersächsische Ministerpräsident Weil nehmen heute ab 13 Uhr an einer Betriebsversammlung für die Belegschaft teil. Dort wird mit der Verkündung der staatlichen Unterstützung für das Schiffbauunternehmen gerechnet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.08.2024 12:45 Uhr