Habeck schwört bayerische Grüne auf Bundestagswahl ein

Würzburg: Auf dem Landesparteitag der bayerischen Grünen haben sich die beiden Bewerber für die Doppelspitze, Franziska Brantner und Felix Banaszak, den Delegierten vorgestellt. Das Duo will im November auf der Bundesdelegiertenkonferenz zu Nachfolgern der amtierenden Parteichefs Ricarda Lang und Omid Nouripour gewählt werden. Brantner räumte Fehler bei der Entwicklung des umstrittenen Heizungsgesetzes ein. Wenn man von Anfang klar gemacht hätte, dass die Grünen eine sozial gestaffelte Förderung für den Neueinbau von Heizungen wollen, wäre ein Teil der Debatte vielleicht anders gelaufen. Der mögliche Kanzlerkandidat der Grünen für die Bundestagswahl, Wirtschaftsminister Habeck, schwor die Delegierten per Video auf den Wahlkampf ein. Die Wahl sei vielleicht die wichtigste in Europa in den nächsten Jahren, sagte er.

