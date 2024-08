Habeck schließt Koalition mit Union auf Bundesebene nicht aus

Berlin: Vizekanzler Habeck schließt eine Koalition der Grünen mit der Union nach der Bundestagswahl im kommenden Jahr nicht aus. Im ARD-"Interview der Woche" sagte er, vielleicht lerne die Union, dass nicht die Grünen ihre Hauptgegner sind, sondern dass man ganz andere Feinde habe, die nicht nur den Rechtsstaat, sondern eine konstruktive Stimmung im Land zerstören wollten. Die Grünen suchten die Gemeinsamkeiten und nicht das Trennende. Es sei immer sein Projekt gewesen, so Habeck, die Grünen zu einer Partei zu machen, die aus der Mitte heraus agiere und mit verschiedenen Parteien koalitionsfähig sei. Die halbe Republik sei schwarz-grün regiert, so der Vizekanzler mit Blick auf entsprechende Koalitionen in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein. Seine Partei könne irgendwie mit allen, ohne sich zu verraten, das sei genau richtig, sagte Habeck.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.08.2024 02:00 Uhr