Habeck ruft Ampel-Koalition zum Durchhalten auf

Berlin: Im koalitionsinternen Streit hat Vizekanzler Habeck die Ampel zum Durchhalten gemahnt. Angesichts des Ukraine-Kriegs und der US-Wahl sagte er in den "Tagesthemen" im Ersten, dies sei die schlechteste Zeit, eine Regierung platzen zu lassen. Die Ampel habe es immer wieder hinbekommen, in schwierigen Situationen auch Beschlüsse zu fassen. Finanzminister Lindner bekräftigte am Abend in Düsseldorf, dass er an seinen Ideen einer wirtschaftspolitischen Wende festhält. Die Chefin des Deutschen Gewerschaftsbundes, Fahimi, kritisierte in der "Augsburger Allgemeinen", das FDP-Papier sei nichts weiter als ein Manifest zur Umverteilung von unten nach oben. Mit Blick auf die Spekulationen über ein mögliches Ende des Regierungsbündnisses sagte Fahimi, das Theater verunsichere die Menschen. Heute soll es weitere Krisengespräche zwischen Kanzler Scholz, Vizekanzler Habeck und FDP-Chef Lindner geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2024 07:00 Uhr