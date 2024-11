Habeck reist zur Klimakonferenz nach Baku

Baku: Die Weltklimakonferenz in Aserbaidschan geht in die zweite und entscheidende Woche. Im Mittelpunkt steht weiter die künftige Klimafinanzierung. Zwar liegt ein Textentwurf zur Finanzierung von Klimaschutz und Anpassungen an die Erderwärmung auf dem Tisch - viele Fragen sind aber noch offen. Gestritten wird unter anderem darüber, wie viel Geld reiche Länder zur Verfügung stellen sollen. Bislang gilt eine Zusage von 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Ärmere und vom Klimawandel besonders betroffene Staaten fordern jedoch eine Summe von jährlich 1,3 Billionen. Für Deutschland nimmt heute Vizekanzler Habeck an den Verhandlungen in Baku teil.

