Habeck legt seine Pläne zur Ankurbelung der Wirtschaft vor

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck will mit einem Investitionsfonds Unternehmen und Infrastruktur gezielt fördern. Konkret schlägt Habeck einen neuen schuldenfinanzierten "Deutschlandfonds" vor, der der schwächelnden Wirtschaft neuen Schwung verleihen soll. Aus diesem Fonds sollen Unternehmen in den kommenden fünf Jahren eine unbürokratische Investitionsprämie von zehn Prozent erhalten. Investiert ein Unternehmen also 100.000 Euro, soll der Staat eine Prämie in Höhe von 10.000 Euro zahlen. Diese soll zunächst mit der Steuerschuld des Unternehmens verrechnet werden. In einem 14-seitigen Papier zur Modernisierung Deutschlands heißt es, Bund und Länder sollten in diesen Fonds einzahlen, der nicht nur für die großen Unternehmen gedacht sei, sondern insbesondere für Handwerksbetriebe sowie kleine und mittelständische Betriebe. Habecks Vorschlag kollidiert mit der Position von Bundesfinanzminister Linder, der keine neuen Schulden akzeptieren will. SPD und das BSW haben dagegen Zustimmung signalisiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.10.2024 14:45 Uhr