Habeck lässt Förderung von E-Autos vorläufig offen

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck lässt vorläufig offen, ob und in welcher Form E-Fahrzeuge künftig vom Staat gefördert werden. Nach dem virtuellen Gipfel mit Vertretern der Auto-Branche sagte er, die Runde sei sich einig gewesen, dass jetzt nicht schnell ein Strohfeuer entzündet werden dürfe. Es nehme eine Reihe guter Vorschläge mit, die er bei den Regierungsfraktionen einbringen werde. Einig sei sich der Autogipfel auch darin gewesen, dass die EU-Strafzölle auf chinesische E-Autos nicht hilfreich sind. Zum geforderten Ausbau der Ladesäulen-Infrastruktur sagte Habeck, im Bundestag liege dazu ein Gesetz vor. Dieses sähe unter anderem vor, dass an jeder Tankstelle künftig auch verpflichtend eine Ladesäule stehen soll. Zudem werde der Ausbau der Wallboxen in Privathaushalten forciert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.09.2024 18:15 Uhr