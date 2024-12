Habeck kritisiert Musks Wahlwerbung für die AfD

Berlin: Der Spitzenkandidat der Grünen zur Bundestagswahl, Habeck, kritisiert in seiner Neujahrsansprache den US-Unternehmer Musk. Das steht in einem vorab verbreiteten Manuskript. Habeck wirft Musk vor, aus Eigeninteresse bei seiner Wahlwerbung für die AfD zu handeln. Der Milliardär stärke demnach die, die Europa schwächen. Ein geschwächtes Europa sei im Interesse jener, für die Regulierung eine unangemessene Begrenzung ihrer Macht sei. Habeck betont, kein Geschäftsmodell dürfe unsere Demokratie zerstören. Der Inhaber der Plattform "X", Musk steht in der Kritik, seitdem er in einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag" eine Wahlempfehlung für die AfD abgegeben hat.

