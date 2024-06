Habeck kritisiert in Peking chinesische Wirtschaftspolitik

Peking: Vizekanzler und Wirtschaftsminister Habeck hat seine erste China-Reise mit deutlichen Forderungen an den Gastgeber begonnen. Der Grünen-Politiker kritisierte in Peking die guten Wirtschaftsbeziehungen Chinas mit Russland trotz westlicher Sanktionen. Auch das Konfliktthema Subventionen sprach der Wirtschaftsminister wenige Stunden nach seiner Landung mit dem Regierungsflieger an. Durch diese Unterstützung des chinesischen Staates würden Güter unter Marktwert in Deutschland und Europa verkauft, was die Märkte untergrabe oder gegebenenfalls ganz kaputtmache. Vor kurzem hat die EU-Kommission hohe Strafzölle gegen chinesische Elektroautos angedroht. Die Brüsseler Behörde wirft der chinesischen Regierung unfaire Subventionen vor.

