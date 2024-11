Habeck ist Spitzenkandidat der Grünen für den Bundestagswahlkampf

Wiesbaden: Die Grünen ziehen mit Wirtschaftsminister Habeck als Spitzenkandidat in den Wahlkampf. Beim Bundesdelegiertentreffen in Wiesbaden bekam er vor wenigen Minuten knapp 96,5 Prozent der Stimmen. Zuvor hatte Habeck die Delegierten in einer kämpferischen Rede um die Nominierung gebeten. Er betonte, dass er in Krisenzeit als Wirtschaftsminister Kurs gehalten habe. Außerdem habe er die Bundesrepublik aus der Abhängigkeit vom Energielieferanten Russland befreit. Der 55-Jährige räumte auch ein, dass er im Sommer nach den Wahlniederlagen der Grünen in Ostdeutschland über einen Rückzug aus der Politik nachgedacht habe. Seine Antwort sei aber, jetzt nicht zu kneifen. Außenministerin Baerbock sicherte Habeck ihre Unterstützung zu. Dieser sei superpragmatisch und sie wolle ihn als Kanzler, so Baerbock auf dem Parteitag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2024 14:00 Uhr