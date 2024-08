Habeck ist gegen geplante Gasbohrung vor Borkum

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck ist gegen die geplante Erdgasbohrung vor der Insel Borkum in der Nordsee. Der Grünenpolitiker sagte dem Spiegel, das Projekt sei "nicht nötig", um die Energieversorgung in Deutschland zu sichern. Das Land Niedersachsen hatte den Bohrungen am Mittwochabend zugestimmt. Letztendlich hängt die Umsetzung aber am Bund, weil der ein Abkommen mit den Niederlanden unterzeichnen müsste. Das Erdgas soll nämlich auch in Gewässern gefördert werden, für die das Nachbarland zuständig ist. Für Habeck hat laut Spiegel die Bewahrung der Natur und des Unesco-Weltnaturerbes Wattenmeer Vorrang.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2024 15:00 Uhr