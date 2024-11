Habeck fordert Grüne zur Konzentration auf die nächsten drei Monate auf

Wiesbaden: Vizekanzler Habeck hat seine Partei aufgefordert, sich jetzt auf die drei Monate bis zur Bundestags-Neuwahl zu konzentrieren. Man dürfe nicht nur auf drei Jahre zurückblicken, so Habeck beim Bundesparteitag in Wiesbaden. Die Grünen kämpften dagegen, dass Klimaschutz rück-abgewickelt werde und dagegen, dass Wirtschaftsreformen auf dem Rücken der Schwächsten stattfänden. Am Sonntag soll Habeck als Spitzenkandidat nominiert werden.

