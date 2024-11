Habeck fordert Entgegenkommen von SPD und FDP

Berlin: Wirtschaftsminister Habeck sieht in der Krise der Bundesregierung nun SPD und FDP am Zug, um ein vorzeitiges Ende der Ampel-Koalition abzuwenden. Er habe vorgelegt, sagte Habeck in den ARD-Tagesthemen mit Blick auf sein Zugeständnis, frei werdende Fördermilliarden zum Stopfen von Haushaltslöchern zu verwenden. Seit dem Morgen beraten der Grünen-Politiker, Bundeskanzler Scholz und Finanzminister Lindner im Kanzleramt über einen Ausweg aus der Koalitionskrise. Morgen tritt mit dem Koalitionsausschuss dann eine größere Runde zusammen, der auch die Partei- und Fraktionschefs angehören.

