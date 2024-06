Habeck begrüßt Gespräche über Zollstreit zwischen EU und China

Shanghai: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat die Aufnahme von Verhandlungen über den Zollstreit zwischen der EU-Kommission und China begrüßt. Der Grünen-Politiker sagte am Abend in den ARD-Tagesthemen, die Vereinbarung sei ein erster guter Schritt auf einem noch langen Weg. Es sei gut, dass miteinander geredet wird. Zuvor hatte die EU-Kommission mitgeteilt, Handelskommissar Dombrovskis und sein chinesischer Amtskollege führten nun ein offenes und konstruktives Gespräch über die Wettbewerbsuntersuchungen der EU zu chinesischen Elektroautos. Die Brüsseler Behörde hatte damit gedroht, ab Juli neue Strafzölle auf E-Autos aus der Volksrepublik zu verhängen, weil die Fahrzeuge in China ihrer Ansicht nach von einer unfairen Subventionierung profitieren. Wirtschaftsminister Habeck bemüht sich derzeit auf seiner China-Reise, den Konflikt zu entschärfen. Dazu hat er gestern mehrere Kabinettsmitglieder getroffen. Heute reist er weiter nach Shanghai Hangzhou. Unter anderem trifft er Studierende an einer Uni.

