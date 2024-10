Guterres weist israelische Forderung nach Abzug von Blauhelmen zurück

New York: UN-Generalsekretär Guterres hat die Forderung Israels zurückgewiesen, Blauhelmsoldaten aus dem Kampfgebiet im Libanon abzuziehen. Die Soldaten der Unifil-Truppe würden ihre Stellungen nicht räumen, bekräftigte Guterres in New York. Er forderte Israel auf, die Sicherheit des Personals und des Eigentums der UN zu gewährleisten und sprach von besorgniserregenden Vorfällen bei israelischen Angriffen. Zuletzt hatten israelische Soldaten offenbar die Eingangstür einer UN-Stellung mit gepanzerten Fahrzeugen aufgebrochen. Der israelische Premierminister Netanjahu hatte die UN-Friedenstruppen aufgefordert, sich aus dem Süden des Libanon zurückzuziehen, da sie von der Hisbollah als lebende Schutzschilde missbraucht würden.

