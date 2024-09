Guterres warnt zum Auftakt der UN-Generaldebatte vor Eskalation in Nahost

New York: UN-Generalsekretär Guterres hat zum Auftakt der Vollversammlung vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten gewarnt. Angesichts der israelischen Angriffe auf den Libanon sagte Guterres, das Land dürfe nicht zu einem zweiten Gaza werden. Wörtlich ergänzte er: "Der Libanon steht am Rande des Abgrunds." Heute hat Israel nach eigenen Angaben erneut ein Ziel in der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Der Luftangriff galt laut libanesischen Sicherheitskreisen einem Kommandanten der Hisbollah. Seit Beginn der israelischen Angriffe vor einer Woche sind im Libanon nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums mehr als 550 Menschen ums Leben gekommen, etwa 1.800 wurden verletzt.

