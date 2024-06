Guterres warnt vor "zweitem Gaza" im Libanon

Gaza: Humanitäre Hilfslieferungen können laut UN-Generalsekretär Guterres momentan im Gaza-Streifen kaum ihre Ziele erreichen. Die meisten Lastwagen würden geplündert, es herrsche, so Guterres wörtlich, "totales Chaos", im größten Teil des Gebiets gebe es keine Staatsgewalt. Israel gestatte es der Polizei zudem nicht, UN-Hilfskonvois zu begleiten. Angesichts der Lage im Libanon warnte der UN-Generalsekretär vor einem zweiten - so wörtlich - "Gazastreifen". Eine unüberlegte Handlung könne eine Katastrophe auslösen. An der israelischen Grenze zum Libanon war es erneut zu gegenseitigem Beschuss gekommen. Israel flog gestern Luftangriffe gegen Stellungen der Hisbollah-Miliz im Süden des Libanon. Zuvor wurde der Norden Israels aus dem Libanon beschossen. Berichte über Verletzte gibt es nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2024 09:30 Uhr