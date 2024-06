Guterres spricht von Chaos und Gesetzlosigkeit im Gazastreifen

New York: UN-Generalsekretär Guterres hat auf die Probleme der Vereinten Nationen bei der Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen hingewiesen. Guterres sagte, die meisten Lastwagen würden geplündert. Im Gazastreifen herrsche totales Chaos und Gesetzlosigkeit. In der Nacht wurde gemeldet, dass ein Büro des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz durch den Einschlag in der Nähe beschädigt wurde. Granaten seien wenige Meter davon eingeschlagen. Die Hilfsorganisation spricht von mehr als 22 Toten und 45 Verletzten. In der Umgebung leben hunderte Vertriebene in Zelten. Die Standorte seien den Konfliktparteien bekannt und zudem deutlich mit dem Emblem des Roten Kreuzes gekennzeichnet, so die Organisation. Eine offizielle Bestätigung für den Angriff liegt bislang nicht vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2024 06:00 Uhr