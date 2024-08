Guterres fordert Ende des israelischen Militäreinsatzes im Westjordanland

New York: UN-Generalsekretär Guterres fordert, den israelischen Militäreinsatz im Westjordanland sofort zu beenden. In einer Erklärung sagte Guterres, Israel müsse seinen Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht nachkommen und die Zivilbevölkerung schützen. Wie sein Büro mitteilte, hat der israelische Einsatz in unmittelbarer Nähe zu Krankenhäusern stattgefunden. Nach palästinensischen Angaben sind mindestens zehn Menschen bei der Aktion im nördlichen Westjordanland getötet worden. Die israelische Armee spricht von Terrorinfrastruktur, die zerstört werde. Dabei seien mehrere militante Palästinenser getötet worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2024 07:00 Uhr