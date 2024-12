Guterres fordert Ende der israelischen Angriffe in Syrien

New York: UN-Generalsekretär Guterres hat Israel aufgefordert, seine Angriffe in Syrien einzustellen. Israelische Truppen bombardieren hier seit Tagen Munitions- und Waffenlager. Damit soll verhindert werden, dass Waffen des gestürzten Assads-Regimes in die Hände islamistischer Kämpfer geraten. Guterres sei besorgt über die israelischen Luftangriffe und betonte, die dringende Notwendigkeit, die Gewalt an allen Fronten im ganzen Land zu deeskalieren. Am Wochenende soll in Jordanien ein internationales Spitzentreffen zur Lage in Syrien stattfinden. Mit dabei sind unter anderem US-Außenminister Blinken, die EU-Außenbeauftragte Kallas und Vertreter der Türkei, Ägyptens und des Irak.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2024 06:00 Uhr