Guterres begrüßt Sturz von Assad - UN-Sicherheitsrat berät über Lage in Syrien

New York: Nach dem Sturz von Syriens Diktator Assad beschäftigt sich heute offenbar der Weltsicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung mit der Lage in dem Land. Das sagten Diplomaten in New York gegenüber Journalisten. Russland hatte eine solche Sitzung beantragt. UN-Generalsekretär Guterres hatte zuvor den Sturz von Assad begrüßt: Das syrische Volk könne eine historische Chance ergreifen, um eine stabile und friedliche Zukunft aufzubauen. Assad ist Berichten des russischen Staatsfernsehens zufolge nach Moskau geflohen. Die Hauptstadt Damaskus ist in der Hand der islamistische Gruppierung HTS und ihrer Verbündeten, die erst vor knapp zwei Wochen ein Großoffensive gegen die syrische Armee gestartet hatten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2024 06:00 Uhr