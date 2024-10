Gutachten bescheinigt US-Vizepräsidentin Harris gute Gesundheit

Washington: In den USA hat ein Militärarzt Vizepräsidentin Harris eine ausgezeichnete Gesundheit bestätigt. Sie pflege einen gesunden und aktiven Lebensstil und es gebe keine auffälligen Testergebnisse heißt es in dem Gutachten, das die Kandidatin der Demokraten veröffentlichte. Wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl in den USA spielt damit das Thema Alter und Gesundheit wieder eine Rolle. Das Gutachten soll ihren Rivalen Trump unter Druck setzen. Trump ist 78. Er hatte die Gesundheit von Präsident Biden immer wieder zum Thema gemacht. Im Gegensatz zu Biden hat Trump nie medizinische Befunde veröffentlicht.

