Günther und Laschet wollen Koalitionsfrage im Bund offen lassen

Berlin: Führende Unionspolitiker haben davor gewarnt, sich im Wahlkampf auf die SPD als Koalitionspartner festzulegen. Der ehemalige Kanzlerkandidat und CDU-Abgeordnete Laschet bezeichnete in einem Interview mit Welt-TV die Grünen als verlässlicher in der Außen- und Europapolitik. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther wandte sich ebenfalls dagegen, die Grünen von der Liste der möglichen Partner zu streichen. Dem Nachrichtenmagazin Politico sagte er, selbstverständlich könne die Union nach einer Wahl mit allen drei Ampel-Parteien regieren. Mit dem Grünen Habeck habe er in Schleswig-Holstein vertrauensvoll zusammengearbeitet.

