GSG 9 bekommt Standort an der Ostsee

Lübeck: Die GSG 9 bekommt wohl einen neuen Standort an der Ostsee. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios hat das Innenministerium entschieden, dass die Spezialeinheit der Bundespolizei künftig auch in Neustadt in Schleswig-Holstein präsent sein wird. Ziel ist, dass die Anti-Terror-Truppe schnell auf dem Meer eingesetzt werden kann. Dabei geht es sowohl um den Schutz kritischer Infrastruktur, also beispielsweise Pipelines, als auch um einen möglichen Terroranschlag auf ein Schiff. Das Hauptquartier der GSG9 befindet sich in Sankt Augustin bei Bonn, außerdem ist der Verband in Berlin stationiert. Gegründet wurde die Einheit 1972 nach dem Anschlag auf die israelische Mannschaft bei den Olympischen Spielen in München.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2024 10:00 Uhr