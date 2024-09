Gruppen aus Deutschland und dem Balkan erhalten Aachener Friedenspreis

Aachen: Die "Omas gegen Rechts" und die "Youth Initiative for Human Rights" werden am Abend mit dem Friedenspreis geehrt. Am Antikriegstag, dem 1. September, bekommen die beiden Gruppen die mit je 2.000 Euro dotierte Auszeichnung in Aachen verliehen. Die "Youth Initiative for Human Rights" arbeitet in Serbien, Kroatien, Montenegro, dem Kosovo und Bosnien-Herzegowina mit jungen Menschen an der Bewältigung der Balkankriege und setzt sich für Demokratie ein. Die in Österreich gegründete Initiative "Omas gegen Rechts" sei ein Beispiel für gelebten Pluralismus, heißt es in der Laudatio. Menschen mit unterschiedlisten Einstellungen versammelten sich hinter dem Ziel, gegen Rechtsextremismus vorzugehen.

