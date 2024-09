Grünen-Vorstand tritt nach Wahlniederlagen geschlossen zurück

Berlin: Die Parteivorstand der Grünen tritt geschlossen zurück - auch die beiden Vorsitzenden Lang und Nouripour. Das hat die Doppelspitze vorhin bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz bekanntgegeben. Nouripour betonte, seine Partei steckein der tiefsten Krise seit einer Dekade - es brauche nun Veränderungen, um diese Krise zu überwinden. Der Bundesvorstand habe sich für einen Neustart entschieden. Lang sagte, nun müssten neue Gesichter gesucht werden. Sie und Nouripour blieben bis zu Neuwahl des Vorstands beim Parteitag in Wiesbaden im November geschäftsführend im Amt. Die Grünen hatten bei den drei Landtagswahlen im Osten schwere Niederlagen hinnehmen müssen. In Thüringen und in Brandenburg sind sie nicht mehr in den Landtagen vertreten. In den Umfragen steht die Partei bei unter zehn Prozent und ist damit erstmals seit sieben Jahren einstellig.

