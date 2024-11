Grünen-Vorsitzender Nouripour zeigt sich offen für frühere Neuwahl

Berlin: Im Streit über einen Termin für vorgezogene Neuwahlen hat sich der scheidende Grünen-Vorsitzende Nouripour offen für ein früheres Datum gezeigt. In der "Bild am Sonntag" sagte er, seine Partei sei auf alles vorbereitet. Allerdings, so Nouripour, sei eine Vertrauensfrage ausschließlich Angelegenheit des Kanzlers und das habe man zu respektieren. Die Union pocht weiter darauf, dass Neuwahlen so früh wie möglich stattfinden. Der CSU-Vorsitzende Söder betonte, man sei bereit: Die Programme seien erneuert und es gebe ein klares Profil für die Wirtschaft und die Energiepolitik, für Migration und den Ausbau der Bundeswehr. Als einzigen möglichen Koalitionspartner sieht Söder die SPD. Auf Distanz ging er zu FDP-Chef Lindner. Dieser hatte gesagt, er sei bereit dazu, nochmal Finanzminister zu werden. Söder kommentierte das mit den Worten, Lindner habe in der Ampel viele Fehler gemacht und er könne nur allen raten, eine Pause einzulegen.

