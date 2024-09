Grünen-Spitze tritt nach Wahlniederlagen geschlossen ab

Berlin: Der Bundesvorstand der Grünen zieht personelle Konsequenzen aus der Wahlniederlage in Brandenburg und tritt geschlossen zurück. Das haben die beiden Co-Vorsitzenden Lang und Nouripour am Vormittag bei einem kurzfristig angesetzten Pressestatement bekannt gegeben. Nouripour sagte, das Wahlergebnis vom Sonntag sei Zeugnis der tiefsten Krise der Grünen seit Jahrzehnten, jetzt brauche es einen Neustart. Deshalb habe der Bundesvorstand entschieden, beim Parteitag Mitte November in Wiesbaden nicht erneut anzutreten und die Geschicke in neue Hände zu legen. Seine Co-Vorsitzende Lang sagte, bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr werde auch darüber entschieden, wie sich Deutschland in Zukunft entwickelt. Bei der Landtagswahl in Brandenburg hatten es die Grünen nicht über die Fünf-Prozent-Hürde geschafft und auch in Thüringen sind sie nicht mehr im Landtag vertreten.

