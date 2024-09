Grünen-Spitze tritt nach Wahldebakeln geschlossen zurück

Berlin: Nach einer Serie von Wahlniederlagen im Osten wollen sich die Grünen im Bund personell neu aufstellen. Der Parteivorstand hat am Vormittag geschlossen seinen Rücktritt erklärt. Damit ziehen sich auch die Co-Vorsitzenden Lang und Nouripour zurück. Man sei zu dem Ergebnis gekommen, dass es einen Neustart brauche, sagte Nouripour. Das Wahlergebnis am Sonntag in Brandenburg sei ein Zeugnis der tiefsten Krise der Grünen seit einer Dekade. Lang betonte, jetzt sei nicht die Zeit, um am Stuhl zu kleben. Man übernehme Verantwortung, um eine Neuaufstellung zu ermöglichen. Bis zur Neuwahl auf dem Parteitag im November bleibe der Vorstand noch geschäftsführend im Amt. Vizekanzler Habeck von den Grünen bezeichnete den Schritt als großen Dienst an der Partei. Dass der Weg freigemacht werde für einen kraftvollen Neuanfang, zeuge von Stärke und Weitsicht.

