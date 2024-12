Grünen-Chefin sieht sich bei Ukraine-Politik näher an Merz als an Scholz

Berlin: In puncto Ukraine-Politik sehen sich die Grünen näher an der CDU als an Bundeskanzler Scholz. Die neue Parteivorsitzende Brantner hat die Gemeinsamkeiten mit CDU-Chef Merz betont, der im Bundestag eine härtere Gangart gegenüber Moskau gefordert hatte - und den Einsatz westlicher Waffen auf russischem Territorium befürwortete. Branter sagte der "Bild am Sonntag", "Frieden, Freiheit in Europa und klar an der Seite der Ukrainer stehen", das gehe besser mit Merz als mit Scholz. Dem Kanzler warf die Grünen-Chefin vor, dass er diese Woche nicht am Ostseegipfel teilgenommen habe. Dieser hatte eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine befürwortet - ebenso wie Raketenangriffe auf Ziele in Russland. Der bevorstehende Amtsantritt von Donald Trump wird hier mit Sorge gesehen, weil der designierte US-Präsident den Ukraine-Krieg durch Zugeständnisse an Kreml-Chef Putin beenden will.

